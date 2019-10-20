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Бузова поприветствовала поклонников без макияжа и одежды

Певица расслабленно готовится к концерту.

Бузова поприветствовала поклонников без макияжа и одежды
Фото: Globallookpress.com

Ольга Бузова активно гастролирует и посещает все больше и больше городов. На этот раз ведущая и певица приехала в Казань, которая, по ее заверениям, является одним из ее любимых городов.

Звезда «Дома-2» постоянно держит связь со своими фанатами. Вот и на этот раз, едва заселившись в гостиницу и разобрав вещи, она сразу же обратилась к ним на странице своего микроблога.

«Мои хорошие, доброе утро. Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов — Казани. Соскучилась по всем вам. Сегодня вечером жду своих людей на концерте», — написала Бузова.

На фото, прикрепленном к посту, Ольга была без макияжа и, судя по всему, сразу после душа. На ней не было одежды, лишь два полотенца — на голове и закрывающее грудь. Поклонники отметили, что без обилия косметики знаменитость выглядит очень свежо и молодо и посоветовали ей чаще «отдыхать» от грима.

Один из поклонников написал: «А как же рассказать, где пропадала?», намекая на долгое отсутствие Ольги в Сети. На что Бузова ответила эмодзи, прикладывающим палец к губам.

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Бузова поприветствовала поклонников без макияжа и одежды
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