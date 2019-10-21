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Миро предложила оставить «рыхлые» прелести Собчак дальнобойщикам

Блогер прошлась по внешности светской львицы, обозвав ее «плоской и рыхлой».

Миро предложила оставить «рыхлые» прелести Собчак дальнобойщикам
Ксения Собчак. Стоп-кадр шоу "Осторожно, Собчак!"

Лене Миро никак не дает покоя Ксения Собчак, она то и дело посвящает свои посты светской львице, осмеивая ее с разных сторон. На сей раз блогер прошлась по внешности звезды «Дома-2», назвав свой пост в ЖЖ так: «Оставьте Ксению дальнобойщикам!»

Она вспомнила, как Ксения некогда высказывалась о толстых и худых людях, отдавая предпочтение последним. «Нет ничего более красивого, чем худое, спортивное тело. А женщин с формами и округлостями… Оставьте дальнобойщикам», — процитировала Миро Собчак.

И далее обратила свой взор на саму Ксению Анатольевну, заметив, что ведущая вовсе не относится к спортивным худым девушкам. Она, напротив, рыхлая, широкобедрая и с целлюлитом. Миро предположила, что худобу Собчак, скорее всего, перепутала с плоскогрудостью.

Лена заметила, что на свадьбе Ксения пыталась скрыть скромный размер груди за чашечками пуш-ап. Лиф иногда так топорщился на платье, что туда можно было засунуть руку дальнобойщика. «В общем, не надо смеяться над плохим режиссером Богомоловым. Карьера публичного человека, которую он делает при помощи Ксении, дается ему нелегко», — подытожила она.

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Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловЛена МироСобчак и Богомолов
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Миро предложила оставить «рыхлые» прелести Собчак дальнобойщикам
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