Собчак похвасталась миллионным подписчиком на YouTube

Канал «Осторожно, Собчак!» стал очень популярен в последнее время.

Ведущая YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» похвасталась миллионным подписчиком. Свою радость Ксения Анатольевна вылила в своем личном блоге.

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«Сегодня я отмечаю большой праздник – миллион подписчиков канала «Осторожно, Собчак»! Меня невероятно «вштыривает» этот проект, и очень интересно выходить из зоны комфорта классического ТВ в YouTube! Обещаю, что впереди нас ждет много интересного», — написала журналистка в Instagram.

Она заметила, что больше всего ей нравится время, в которое она живет. Ведь именно сегодня у нее появилась возможность снять честный фильм про Беслан и показать его зрителям. И, особенно приятно, что лента получила хороший отклик у зрителей, набрав миллионы просмотров.

«Раньше это казалось невозможным. Господи, храни YouTube! Спасибо вам всем, мои подписчики, буду и дальше работать чтобы вам «сделать интересно», — заявила светская львица.