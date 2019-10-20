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Собчак похвасталась миллионным подписчиком на YouTube

Канал «Осторожно, Собчак!» стал очень популярен в последнее время.

Собчак похвасталась миллионным подписчиком на YouTube
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ведущая YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» похвасталась миллионным подписчиком. Свою радость Ксения Анатольевна вылила в своем личном блоге.

«Сегодня я отмечаю большой праздник – миллион подписчиков канала «Осторожно, Собчак»! Меня невероятно «вштыривает» этот проект, и очень интересно выходить из зоны комфорта классического ТВ в YouTube! Обещаю, что впереди нас ждет много интересного», — написала журналистка в Instagram.

Она заметила, что больше всего ей нравится время, в которое она живет. Ведь именно сегодня у нее появилась возможность снять честный фильм про Беслан и показать его зрителям. И, особенно приятно, что лента получила хороший отклик у зрителей, набрав миллионы просмотров.

«Раньше это казалось невозможным. Господи, храни YouTube! Спасибо вам всем, мои подписчики, буду и дальше работать чтобы вам «сделать интересно», — заявила светская львица.

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Собчак похвасталась миллионным подписчиком на YouTube
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