Ксения Собчак ответила на вопрос, где взяла котлеты с гречкой

Телеведущая призналась, что не сама готовила это блюдо.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответила на вопрос, откуда на ее столе взялись котлеты с гречкой. Напомним, что не так давно в соцсетях появилась фотография, на которой звезда ест котлеты и гречку. При этом светская львица подколола свою подругу продюсера Яну Рудковскую, которая в Instagram любит хвастаться своими шикарными завтраками.

Журналисты программы спросили, где Собчак взяла котлеты и гречку, и сама ли она готовила это блюдо. «Почему сама приготовила? Сама я их съела. У меня есть домохозяйка, которая обо мне заботится», — заявила светская львица.

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Между тем сейчас в светском обществе идет жаркая дискуссия, кто быстрее подарит братика или сестренку сыну Собчак и Виторгана Платону. Как известно, телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а у ее бывшего супруга сейчас роман с актрисой Нино Нинидзе.

Журналисты поинтересовались, собирается ли скрывать телеведущая свое интересное положение в будущем, когда забеременеет от Богомолова. На это последовал ответ: «У меня нет секретов от своего народа».