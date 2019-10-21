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Ксения Собчак ответила на вопрос, где взяла котлеты с гречкой

Телеведущая призналась, что не сама готовила это блюдо.

Ксения Собчак ответила на вопрос, где взяла котлеты с гречкой
Собчак рассказала, кто приготовил для нее гречку с котлетами/http://globallookpress.com

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответила на вопрос, откуда на ее столе взялись котлеты с гречкой. Напомним, что не так давно в соцсетях появилась фотография, на которой звезда ест котлеты и гречку. При этом светская львица подколола свою подругу продюсера Яну Рудковскую, которая в Instagram любит хвастаться своими шикарными завтраками.

Ксения Собчак. Фото
Собчак не собирается скрывать свою беременность/http://globallookpress.com

Журналисты программы спросили, где Собчак взяла котлеты и гречку, и сама ли она готовила это блюдо. «Почему сама приготовила? Сама я их съела. У меня есть домохозяйка, которая обо мне заботится», — заявила светская львица.

Между тем сейчас в светском обществе идет жаркая дискуссия, кто быстрее подарит братика или сестренку сыну Собчак и Виторгана Платону. Как известно, телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а у ее бывшего супруга сейчас роман с актрисой Нино Нинидзе.

Журналисты поинтересовались, собирается ли скрывать телеведущая свое интересное положение в будущем, когда забеременеет от Богомолова. На это последовал ответ: «У меня нет секретов от своего народа».

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганМаксим Виторган последние новостиНино Нинидзе
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Ксения Собчак ответила на вопрос, где взяла котлеты с гречкой
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