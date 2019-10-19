ЗВЕЗДЫ

Собчак рассказала, как Веронике Кастро советские люди подарили тысячу

19 октября мексиканской актрисе исполнилось 66 лет.

Собчак рассказала, как Веронике Кастро советские люди подарили тысячу
Вероника Кастро. Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

19 октября 1952 года родилась Вероника Кастро, исполнительница легендарной роли Марианны в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут». О ее феноменальном успехе в Советском Союзе рассказала Ксения Собчак на яндекс-шоу «Такая история».

«В детстве ее обзывали толстушкой, коротышкой, но она только выпрямлялась во все свои 152 см и продолжала двигаться к своей мечте стать актрисой. Она пела, плясала, ходила по кастингам и бралась за любую актерскую работу», — сообщила Ксения Собчак.

У себя на Родине Кастро – почетная звезда, у нее 26 альбомов, больше 60 ролей в кино и собственное федеральное телешоу.

Но не в одной стране мира она не была так популярна, как в СССР. Сериал «Богатые тоже плачут» был снят в 1979 году, но на советские экраны попал только в 1991-м. После 8-ми серий его отменили, решив, что перестройка – не время для любовных историй. Тогда советский народ практически штурмом взял Останкино, завалив телевидение письмами с просьбой вернуть любимый фильм. И его вернули, показав все 248 серий.

Под влиянием мыльной оперы девушки поголовно стриглись «под Марианну» и называли своих дочерей Викториями и Марьянами. В 1998 году Вероника Кастро приехала в Россию. Зал ее встречал 15-минутной овацией. А во время прямого эфира на телевидении на имя Вероники Кастро пришел перевод в 1 тыс. рублей от поклонницы из Нижнего Новгорода в благодарность за работу. Тогда это была довольно крупная сумма.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вероника КастроКсения СобчакКсения Собчак последние новостиСобчак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак рассказала, как Веронике Кастро советские люди подарили тысячу
Интересно?
Поделись с друзьями: