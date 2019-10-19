Собчак рассказала, как Веронике Кастро советские люди подарили тысячу

19 октября 1952 года родилась Вероника Кастро, исполнительница легендарной роли Марианны в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут». О ее феноменальном успехе в Советском Союзе рассказала Ксения Собчак на яндекс-шоу «Такая история».

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«В детстве ее обзывали толстушкой, коротышкой, но она только выпрямлялась во все свои 152 см и продолжала двигаться к своей мечте стать актрисой. Она пела, плясала, ходила по кастингам и бралась за любую актерскую работу», — сообщила Ксения Собчак.

У себя на Родине Кастро – почетная звезда, у нее 26 альбомов, больше 60 ролей в кино и собственное федеральное телешоу.

Но не в одной стране мира она не была так популярна, как в СССР. Сериал «Богатые тоже плачут» был снят в 1979 году, но на советские экраны попал только в 1991-м. После 8-ми серий его отменили, решив, что перестройка – не время для любовных историй. Тогда советский народ практически штурмом взял Останкино, завалив телевидение письмами с просьбой вернуть любимый фильм. И его вернули, показав все 248 серий.

Под влиянием мыльной оперы девушки поголовно стриглись «под Марианну» и называли своих дочерей Викториями и Марьянами. В 1998 году Вероника Кастро приехала в Россию. Зал ее встречал 15-минутной овацией. А во время прямого эфира на телевидении на имя Вероники Кастро пришел перевод в 1 тыс. рублей от поклонницы из Нижнего Новгорода в благодарность за работу. Тогда это была довольно крупная сумма.