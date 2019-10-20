Яну Поплавскую хотел изнасиловать маньяк в поезде

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как в юности ее хотел изнасиловать маньяк. Она ехала вместе с мужчиной в поезде. История, к счастью, завершилась благополучно, но мужчину так и не поймали.

Как сказала актриса, она ехала в последнем вагоне. «Он мне сказал: «Мышь, ты мне так понравилась». Я поняла, что он меня убьет. Между лопаток у меня был нож. Попросила его закурить. Он сказал: «Ты такая смелая, мышь». Я просила его меня отпустить. Говорила, что у меня маленький ребенок», — вспомнила актриса.

Все же ей удалось убедить мужчину не трогать ее. «Я села на нижнем сиденье в плацкарте, свернулась калачиком и молчала», — заявила она.

«Страх такой был животный. Я даже не могу объяснить. Думала только о том, чтобы остаться в живых и вернуться к своему сыну. Ни один человек в поезде мне не посочувствовал. Мне никто не поверил. Все подумали, что я напилась», — заметила звезда.