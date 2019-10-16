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Поплавская объяснила свои слова о тварях после скандала на концерте Бузовой

По словам актрисы, так она выразила свое отношение к «звездам».

Поплавская объяснила свои слова о тварях после скандала на концерте Бузовой
Поплавская нелестно отозвалась о Бузовой/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская в Instagram прокомментировала свое громкое высказывание, которое она недавно озвучила в интервью одному из порталов. Напомним, что история началась с того, что в Новокузнецке концерт певицы Ольги Бузовой был задержан на два часа. Затем произошла давка. Люди просили вернуть им деньги. История вызвала широкий общественный резонанс.

Когда Поплавскую попросили прокомментировать ситуацию, то она заявила, что на российской эстраде «очень много тварей», намекая, что одна из них, как раз Ольга Бузова. Звезда считает, что многие исполнители сегодня относятся к своим фанатам, как к скоту. Она также сказала, что актеры так бы никогда не поступили. В качестве примера, она привела «Ленком», где спектакли всегда начинаются точно в срок. Также Поплавская выразила надежду, что в шоу-бизнесе рано или поздно все-таки произойдет чистка.

По словам «красной шапочки российского кинематографа», она бы не стала комментировать ту скандальную ситуацию, но ее попросили журналисты и она не смогла им отказать.

«Я выразила свое мнение об отношении современных «звезд» по отношению к своему зрителю, которые платят деньги за бездарные шоу», — заявила Яна Поплавская.

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Поплавская объяснила свои слова о тварях после скандала на концерте Бузовой
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