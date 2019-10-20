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Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном

По словам актрисы, как только Георгий Мартиросян стал бить ребенка они перестали быть мужем и женой.

Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Сына Васильевой бил ее второй муж/http://globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян. Из-за этого она была вынуждена указать мужчине на дверь.

Татьяна Васильева. Фото
Васильева рассказала о домашнем насилии/http://globallookpress.com

«Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа. Я понимаю, что мужчина не может любить не своего ребенка как своего. Да и не надо любить. Но и бить нельзя», — заметила актриса.

Как сказала звезда, у них в семье всегда были свои правила жизни и свой уклад. Но новый муж вошел в их семью и все разрушил. «Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки», — заметила она.

Васильева вспомнила, что был случай, когда сын делал уроки, а муж вошел и командным тоном приказал ему унести ведро на помойку. При этом сам Филипп никогда не жаловался на Мартиросяна. Он терпел его выходки.

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Тэги:

Георгий Мартиросянпрограмма "Звезды сошлись"Татьяна ВасильеваФилипп Васильев
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Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
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