Третий муж Шукшиной бил супругу и дочь актрисы от первого брака

Дочь актрисы Марии Шукшиной от первого брака Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о домашнем насилии в их семье. Оказывается, девушку и ее мать избивал третий супруг актрисы юрист Борис Вишняков. Именно от этого мужчины звезда родила в 2005 году близнецов Фоку и Фому.

«Это был его очередной запой. Они к тому моменту уже не жили вместе с мамой. Он прорвался к нам домой, когда ее не было. Дома были его дети Фока и Фома. Я стала его выгонять словесно, и он поднял на меня руку. Мне было тогда 22 года», — рассказала девушка.

По словам Анны Трегубенко, удар был очень сильный. Ей было очень обидно и страшно, когда он приближался к входной двери.

Трегубенко сразу же решила позвонить своему молодому человеку, который поехал, чтобы ей помочь. «Я сидела дома с ножом в руке. Он приехал и отомстил за меня. Маме я потом все рассказала. К сожалению, не последовало никакой реакции с ее стороны. Он, кстати, и маму тоже бил. Я не знаю, почему она не предпринимала мер», — заметила Анна Трегубенко.