Психолог объяснил, почему сын Виторгана и Собчак гармонично развит

3-летний Платон Виторган растет смышленым ребенком. Мальчик любознателен и развит не по годам. А его родители Ксения Собчак и Максим Виторган частенько хвастаются успехами отпрыска в своих блогах. Развитие ребенка идет гармонично благодаря тому, что близкие общаются с ним как со взрослым, предположил телеканал «Ю».

По словам психолога Элины Ландман, Ксении Собчак много давали в детстве родители. И теперь светская львица перекладывает эту же модель поведения на своего отпрыска. Психолог уверен, что знаменитая мать выбирает правильный стиль общения с ребенком – эмоционально ровный, взрослый и рассудительный. Поэтому мальчик легко усваивает всю свалившуюся на него нагрузку: несколько языков, занятия спортом, логические игры.

Однако специалист предостерег, что излишний перфекционизм способен задавить природный талант ребенка. Здесь в качестве балласта выступает папа Платона Максим Виторган, с которым малыш может веселиться и валять дурака, отпуская излишнее чувство ответственности.