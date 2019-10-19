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Сестра Алибасова обвинила внуков Федосеевой-Шукшиной в бедах брата

Зоя Каримовна уверена, что они ненавидят продюсера.

Сестра Алибасова обвинила внуков Федосеевой-Шукшиной в бедах брата
Сестра Алибасова нелестно отозвалась о внуках Федосеевой-Шукшиной/http://globallookpress.com

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя Каримовна обвинила внуков его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, в бедах своего звездного родственника. Она считает, что именно они подсунули звезде ядовитое средство «Крот», которое едва не сгубило его жизнь несколько месяцев назад. Тогда, напомним, эту громкую историю обсуждала вся страна.

Бари Алибасов. Фото
Сестра Алибасова вступилась за брата/http://globallookpress.com

«Внук Лидии Шукшиной ненавидит его, внучка тоже. Создавайте там комиссию, выясните, кто виноват! Я вам свое мнение сказала», — заметила женщина.

По ее словам, когда она узнала о несчастьях брата, то три дня не могла спать. Зоя Каримовна все время ревела.

Как она сказала, ни брат, ни его помощники не посчитали нужным позвонить 84-летней женщине и успокоить ее. Сама она также не могла дозвониться. Как заметила сестра продюсера, она уже очень пожилая и больная. Родной человек мог бы и вспомнить о женщине, которая сейчас проживает в Казахстане, сообщает «Собеседник».

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Бари АлибасовЗоя АлибасоваЛидия Федосеева-Шукшина
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Сестра Алибасова обвинила внуков Федосеевой-Шукшиной в бедах брата
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