Сестра Алибасова обвинила внуков Федосеевой-Шукшиной в бедах брата

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя Каримовна обвинила внуков его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, в бедах своего звездного родственника. Она считает, что именно они подсунули звезде ядовитое средство «Крот», которое едва не сгубило его жизнь несколько месяцев назад. Тогда, напомним, эту громкую историю обсуждала вся страна.

«Внук Лидии Шукшиной ненавидит его, внучка тоже. Создавайте там комиссию, выясните, кто виноват! Я вам свое мнение сказала», — заметила женщина.

больше по теме Алибасов оказался не в курсе сексуальных наклонностей сына Продюсер не знал о травмах подруги Алибасова-младшего в процессе интимных игр.

По ее словам, когда она узнала о несчастьях брата, то три дня не могла спать. Зоя Каримовна все время ревела.

Как она сказала, ни брат, ни его помощники не посчитали нужным позвонить 84-летней женщине и успокоить ее. Сама она также не могла дозвониться. Как заметила сестра продюсера, она уже очень пожилая и больная. Родной человек мог бы и вспомнить о женщине, которая сейчас проживает в Казахстане, сообщает «Собеседник».