Девушка Алибасова-младшего сбежала в Калининград после побоев

Новая возлюбленная Бари Алибасова-младшего сбежала от него в Краснодар после побоев. Журналистам официальный представитель девушки, юрист Александр Бенхин пояснил, что жить она с сыном знаменитого продюсера начала с марта текущего года. Алибасов-младший и до текущего случая поднимал на свою пассию руку. Сейчас же девушка сбежала от своего известного ухажера, потому что всерьез опасается за свою жизнь и здоровье.

Корреспондентам 360 Бенхин объяснил, что сейчас пострадавшая находится в Калининграде – это ее малая родина. Там же была проведена экспертиза и сняты побои. Выяснилось, что Алибасов-младший ударил свою пассию не менее 26 раз тупым предметом. Сейчас пострадавшая вместе с адвокатом готовит заявление в правоохранительные органы. Сам Бенхин считает, что молодым людям стоит помириться, ведь травмы мужчина нанес не тяжелые. Однако перед этим Алибасов-младший должен компенсировать возлюбленной моральный ущерб.