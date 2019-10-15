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Девушка Алибасова-младшего сбежала в Калининград после побоев

Сын продюсера нанес ей не менее 26 ударов тупым предметом.

Девушка Алибасова-младшего сбежала в Калининград после побоев
Бари Алибасов-младший/Фото: https://www.instagram.com/p/B0qVmjdDakg/

Новая возлюбленная Бари Алибасова-младшего сбежала от него в Краснодар после побоев. Журналистам официальный представитель девушки, юрист Александр Бенхин пояснил, что жить она с сыном знаменитого продюсера начала с марта текущего года. Алибасов-младший и до текущего случая поднимал на свою пассию руку. Сейчас же девушка сбежала от своего известного ухажера, потому что всерьез опасается за свою жизнь и здоровье.

Корреспондентам 360 Бенхин объяснил, что сейчас пострадавшая находится в Калининграде – это ее малая родина. Там же была проведена экспертиза и сняты побои. Выяснилось, что Алибасов-младший ударил свою пассию не менее 26 раз тупым предметом. Сейчас пострадавшая вместе с адвокатом готовит заявление в правоохранительные органы. Сам Бенхин считает, что молодым людям стоит помириться, ведь травмы мужчина нанес не тяжелые. Однако перед этим Алибасов-младший должен компенсировать возлюбленной моральный ущерб.

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Девушка Алибасова-младшего сбежала в Калининград после побоев
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