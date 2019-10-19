Эрнст объяснил, почему не показывал «Бригаду» на Первом канале

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью Алексею Пивоварову и его YouTube-каналу «Редакция» объяснил, почему в начале двухтысячных годов отказался от показа сериала «Бригада», который в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы. Лента, напомним, стала необычайно популярна у подростков. Рейтинги у сериала просто зашкаливали. До сих пор героев «Бригады» во главе с актёром Сергеем Безруковым, который сыграл Сашу Белого, просто боготворят.

Как сказал Эрнст, показ «Бригады» был социальной и психологической ошибкой. В те годы еще шел процесс «воспевания братков». Он заметил, что многие видели в четырех главных героях настоящих друзей. При этом многие забывали, какой образ жизни они вели. Герои были самыми настоящими бандитами.

«Я счел для себя невозможным показывать эту апологию русского бандитизма», — сказал Константин Эрнст.

Также он отметил, что после выхода ленты для многих молодых людей бандиты стали героями. Преступность из-за этого пошла вверх, что, конечно, негативно отразилось на общей ситуации в стране.