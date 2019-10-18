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Жениться в шестой раз Саруханова убедила старшая дочь

По словам музыканта, он без ума от своих детей.

Жениться в шестой раз Саруханова убедила старшая дочь
Саруханов нашел счастье в шестом браке/http://globallookpress.com

Певец Игорь Саруханов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей шестой жене Татьяне, которая на 19 лет его младше, и о своих детях. Лишь в шестом браке у него родилось две дочери — Любовь и Розалия.

Игорь Саруханов. Фото
Саруханов только с шестой женой испытал радость отцовства/globallookpress.com

«Узнал я Таню совершенно случайно. Мой друг Володя пригласил меня к себе в гости. У него была вечеринка. Там я с ней и познакомился. Она вскоре стала и моим директором, и помощником», — заметил музыкант.

Как сказал певец, он испытал неописуемое счастье, когда у них родилась старшая дочь Любочка. «А через семь лет, когда дочка подросла, то она ко мне подошла и спросила: «Когда ты на маме женишься уже?» К тому же, как вскоре выяснилось, Татьяна была беременна вторым ребенком. В итоге они сыграли пышную свадьбу.

Сейчас музыкант все свободное время уделяет любимым дочерям и супруге. «У меня есть претензии к моей профессии. У меня есть график выступлений. Но он идет вразрез с посещаемостью детей. Дети требуют внимания. Даже не понимаю, как жена со всем справляется», — сказал Игорь Саруханов.

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Игорь СарухановЛюбовь СарухановаПрограмма "Судьба человека"Розалия СарухановаТатьяна Саруханова
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Жениться в шестой раз Саруханова убедила старшая дочь
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