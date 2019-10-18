НОВОСТИ

Саруханов на могиле Талькова извинился перед другом

Певец не смог присутствовать на похоронах коллеги, которого очень сильно любил и уважал.

Саруханов на могиле Талькова извинился перед другом
Тальков ушел из жизни на пике популярности/http://globallookpress.com

Музыкант Игорь Саруханов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил ужасный для него 1991 год. Тогда он потерял отца, мать и одного из лучших друзей музыканта Игоря Талькова. Напомним, что певец был убит во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге при невыясненных до конца обстоятельствах.

Игорь Саруханов. Фото
Саруханов пропустил похороны Талькова/http://globallookpress.com

«В 1991 году умер мой друг Игорь Тальков. Я помню, как 5 апреля он позвонил мне. Игорь улетал на гастроли. Сказал, что это для любого певца святое. Отменять никак нельзя. Он написал для меня музыкальное письмо, которое было спето в рамках моего юбилея», — сказал Игорь Саруханов.

«С Игорем мы отработали много концертов вместе. Раньше было модно делать два отделения, когда приезжали несколько артистов. Кстати, я бы сейчас такое хотел внедрить на сцене. Нам с Игорем было не важно, кто выступает первый, кто второй», — заявил Игорь Саруханов.

Певец отметил, когда с Тальковым случилась трагедия он был на гастролях в Сыктывкаре. «Я не мог отменить выступления. У меня там было восемь концертов. Я приехал к нему на кладбище позже. Сел около могилы и извинился, что не смог его проводить», — заметил певец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковИгорь СарухановИгорь ТальковПрограмма "Судьба человека"Санкт-Петербург
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Саруханов на могиле Талькова извинился перед другом
Интересно?
Поделись с друзьями: