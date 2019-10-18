Саруханов на могиле Талькова извинился перед другом

Певец не смог присутствовать на похоронах коллеги, которого очень сильно любил и уважал.

Музыкант Игорь Саруханов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил ужасный для него 1991 год. Тогда он потерял отца, мать и одного из лучших друзей музыканта Игоря Талькова. Напомним, что певец был убит во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге при невыясненных до конца обстоятельствах.

«В 1991 году умер мой друг Игорь Тальков. Я помню, как 5 апреля он позвонил мне. Игорь улетал на гастроли. Сказал, что это для любого певца святое. Отменять никак нельзя. Он написал для меня музыкальное письмо, которое было спето в рамках моего юбилея», — сказал Игорь Саруханов.

«С Игорем мы отработали много концертов вместе. Раньше было модно делать два отделения, когда приезжали несколько артистов. Кстати, я бы сейчас такое хотел внедрить на сцене. Нам с Игорем было не важно, кто выступает первый, кто второй», — заявил Игорь Саруханов.

Певец отметил, когда с Тальковым случилась трагедия он был на гастролях в Сыктывкаре. «Я не мог отменить выступления. У меня там было восемь концертов. Я приехал к нему на кладбище позже. Сел около могилы и извинился, что не смог его проводить», — заметил певец.