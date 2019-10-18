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Пугачева предоставила Саруханову свой лимузин на его четвертую свадьбу

Певец до сих пор гордится этим фактом и щедрым подарком от Примадонны.

Пугачева предоставила Саруханову свой лимузин на его четвертую свадьбу
Пугачева предоставила на свадьбу Саруханову свой лимузин/http://globallookpress.com

Музыкант Игорь Саруханов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии он рассказал о своей четвертой супруге модельере Лене Ленской. Вместе они были на протяжении шести лет.

Игорь Саруханов. Фото
Саруханов катался на лимузине Пугачевой/http://globallookpress.com

Как сказал музыкант, с Ленской он познакомился на поминках по Игорю Талькову в 1992 году. «Она хотела взять у меня интервью по поводу Талькова и событий, связанных с его убийством. Познакомились, понравились друг другу и стали встречаться. Вместе мы были шесть лет. Я чудом не спился в те годы – много было переживаний и соблазнов. Она меня спасла», — сказал музыкант.

Как отметил Игорь Саруханов, на их свадьбе с Ленской была Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. «Она подала нам свой лимузин, на котором мы катались по городу. Он был один такой в Москве. Это, конечно, было очень престижно», — заметил он.

Но и этот брак звезды в итоге рухнул. «Произошел какой-то легкий кризис в отношениях, и мы расстались. Потом она стала женой Владимира Преснякова, моего друга. Но он у меня ее не уводил. Мы уже расстались, когда он начал за ней ухаживать», — подчеркнул Игорь Саруханов.

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Тэги:

Алла ПугачеваВладимир ПресняковИгорь СарухановЛена ЛенскаяПрограмма "Судьба человека"
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Пугачева предоставила Саруханову свой лимузин на его четвертую свадьбу
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