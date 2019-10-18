Игорь Саруханов объяснил, почему рухнул его первый брак

По словам музыканта, он был очень молод и не был готов к созданию семьи.

Певец Игорь Саруханов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем первом неудавшемся браке. Союз с девушкой по имени Ольга просуществовал всего два года.

«В 1979 году я вернулся из армии. Меня взяли в ансамбль «Синяя птица». Отцу я сказал: «Я хочу играть или в Битлах» или в «Цветах» у Стаса Намина. Однажды я встретил Стаса Намина и ему понравилась моя песня. Мы стали с ним сотрудничать», — заявил Игорь Саруханов.

больше по теме Десятилетняя дочь Игоря Саруханова выпустила первый видеоклип Любовь пошла по стопам отца и в будущем хочет стать певицей.

Как сказал музыкант, именно в этот период он встретил свою первую супругу Ольгу. «Она была красоткой. Мы были вместе два года. Я влюбился, был молодой. Не должен я был так рано жениться. Опыта не было никакого. Дома я отсутствовал по полгода. Да и дома-то у нас даже не было», — сказал Игорь Саруханов.

По его словам, развод он воспринял спокойно. «Я перепутал страсть с любовью. Извиняюсь, конечно, перед своей первой женой. Мы, кстати, с ней прекрасно дружим сейчас», — заметил музыкант.