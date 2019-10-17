Вдова Марьянова раскритиковала Лобачеву за участие в пресс-конференции о наследстве

По словам Ксении Бик, бывшая гражданская жена актера много лет не выходила на связь, а тут вдруг решила выступить.

Вдова актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни чуть более двух лет назад, Ксения Бик раскритиковала бывшую гражданскую жену звезды фигуристку Ирину Лобачеву. Напомним, что спортсменка хочет выступить на пресс-конференции, где будут обсуждаться вопросы о наследстве актера. Она на стороне сына и отца артиста.

«СМИ сейчас используют, чтобы оказать давление на суд. Там вранье на вранье. Я могу просто по фактам все разложить. Ну вот Ирина Лобачева. Да она десять лет не видела Диму. И вдруг она идет экспертом на эту пресс-конференцию», — сказала Ксения Бик.

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Вдова Марьянова возмущена позицией адвоката родных актера. «Это все инициировано адвокатом Викторией Крыловой. Она как гусеница по мне ползает. У них какое-то бронебойное представление обо всем. Даже следователь сказал, что они ищут зацепку. Еще сорок дней не прошло, а сын Димы Даниил подал документы, что хочет вступить в права наследства», — заметила Бик.

По словам женщины, родные наняли фирму, чтобы рассчитать, сколько она должна родным Марьянова. «Это абсолютное бесстыдство. Памятник вы все видели. Ну что тут еще добавить? Такими методами, как они работают — я так не могу. Я проиграла дело по поводу иждивения своей дочери Анфисы. Я хочу только дом, где мы жили. И оставьте денежек мне немного на старт. Остальное все могу отдать. Я ничего ее скрываю. Я сейчас как котенок, на которую накинулось стадо антилоп гну. Я повторяю. Ребята, давайте встретимся и поговорим», — сказала вдова Марьянова.