НОВОСТИ

Вдова Марьянова раскритиковала Лобачеву за участие в пресс-конференции о наследстве

По словам Ксении Бик, бывшая гражданская жена актера много лет не выходила на связь, а тут вдруг решила выступить.

Вдова Марьянова раскритиковала Лобачеву за участие в пресс-конференции о наследстве
Вдова Марьянова раскритиковала Лобачеву/globallookpress.com

Вдова актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни чуть более двух лет назад, Ксения Бик раскритиковала бывшую гражданскую  жену звезды фигуристку Ирину Лобачеву. Напомним, что спортсменка хочет выступить на пресс-конференции, где будут обсуждаться вопросы о наследстве актера. Она на стороне сына и отца артиста.

Дмитрий Марьянов с женой. Фото
Вдова Марьянова будет бороться за наследство/http://globallookpress.com

«СМИ сейчас используют, чтобы оказать давление на суд. Там вранье на вранье. Я могу просто по фактам все разложить. Ну вот Ирина Лобачева. Да она десять лет не видела Диму. И вдруг она идет экспертом на эту пресс-конференцию», — сказала Ксения Бик.

Вдова Марьянова возмущена позицией адвоката родных актера. «Это все инициировано адвокатом Викторией Крыловой. Она как гусеница по мне ползает. У них какое-то бронебойное представление обо всем. Даже следователь сказал, что они ищут зацепку. Еще сорок дней не прошло, а сын Димы Даниил подал документы, что хочет вступить в права наследства», — заметила Бик.

По словам женщины, родные наняли фирму, чтобы рассчитать, сколько она должна родным Марьянова. «Это абсолютное бесстыдство. Памятник вы все видели. Ну что тут еще добавить? Такими методами, как они работают — я так не могу. Я проиграла дело по поводу иждивения своей дочери Анфисы. Я хочу только дом, где мы жили. И оставьте денежек мне немного на старт. Остальное все могу отдать. Я ничего ее скрываю. Я сейчас как котенок, на которую накинулось стадо антилоп гну. Я повторяю. Ребята, давайте встретимся и поговорим», — сказала вдова Марьянова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МарьяновИрина ЛобачеваКсения Бик
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Марьянова раскритиковала Лобачеву за участие в пресс-конференции о наследстве
Интересно?
Поделись с друзьями: