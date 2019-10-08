СК озвучил причину смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет озвучил причину смерти актера Дмитрия Марьянова. В ведомстве пояснили, что организм страдавшего от сильнейших болей артиста не справился с кровотечением, спровоцированным «сквозным разрывом задней стенки левой общей подвздошной вены». Кровопотеря была настолько сильна, что госпитализировавшие артиста медики уже не успели ему помочь.

В ведомстве пояснили, что при своевременном обращении сотрудников и директора реабилитационного центра Марьянова можно было бы спасти. Однако глава «Феникса» Оксана Богданова, преследуя личные цели, неоднократно отказывалась связываться с медиками. В итоге сотрудников экстренных служб все же вызвал коллега Марьянова по реабилитационному центру. Скончался Дмитрий 15 октября 2017 года. Сейчас за последствия своих действий предстоит ответить директору центра – ее дело передано в прокуратуру.