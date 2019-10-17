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Петросян попытается отсудить у Степаненко книгу «Оккультизм и сексуальность»

Издание стало камнем преткновения между бывшими супругами.

Петросян попытается отсудить у Степаненко книгу «Оккультизм и сексуальность»
Евгений Петросян. Фото Global look press

Состояние Евгения Петросяна и Елены Степаненко юристы оценивают в 1,5 млрд рублей. Большую часть имущества старается отсудить себе бывшая супруга юмориста, считая, что она больше мужа вложилась в «непосильно нажитое».

«Она хочет абсолютно все культурные ценности, абсолютно все картины, абсолютно все деньги на счетах, она хочет все статуэтки, все книги и большую часть недвижимого имущества», — рассказал адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин телеканалу «Ю».

Паре якобы принадлежат 10 квартир в Москве, две дачи, несколько автомобилей. Выяснились и некоторые пикантные подробности. Как рассказал адвокат Елены Григорьевны, камнем преткновения бывших супругов стала книга «Оккультизм и сексуальность».

«Почему-то он выбрал единственную эту книжку. Она представляет, видимо, из всей коллекции для Евгения Вагановича наибольшую ценность. Если она нужна ему для использования, пускай предоставляет доказательства в суд и будем тогда решать», — заявила адвокат Степаненко Елена Забралова.

Напомним, Петросян прожил со Степаненко более 30 лет. По слухам, разлад в их семье произошел из-за молодой помощницы комика Татьяны Брухуновой. На просьбу прокомментировать их отношения артист ответил так: «Я не даю интервью на этот счет, вы задаете нескромные вопросы». То есть отрицать сам факт он не стал.

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Петросян попытается отсудить у Степаненко книгу «Оккультизм и сексуальность»
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