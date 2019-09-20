Звездные истории Заворотнюк, Сенчукова, Хворостовский: что чаще всего провоцирует развитие онкологии
Звездные истории

Заворотнюк, Сенчукова, Хворостовский: что чаще всего провоцирует развитие онкологии

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Онкологические заболевания до сих пор остаются величайшей загадкой медицины. Портал Teleprogamma.pro выяснил самые распространенные теории на этот счет.

За актрису Анастасию Заворотнюк, которая, возможно, борется с самой агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой, переживают миллионы поклонников. От этого недуга скончались исполнительница Жанна Фриске, оперный певец Дмитрий Хворостовский, первая жена актера Константина Хабенского Анастасия Смирнова и многие другие. Но, как ни странно, глиобластома не входит даже в десятку самых распространенных онкологических заболеваний в России. По статистике ВОЗ, за 2017 год, на первом месте находится рак кожи, на втором — груди, на третьем — легких. Корреспондент портала Teleprogramma.pro узнала у экспертов самые популярные мнения о том, откуда берутся онкологические заболевания.

«Известен механизм образования раковой опухоли»

Марият Мухина широкому зрителю больше известна, как звездный диетолог, но по образованию она еще и врач-невролог, рефлексотерапевт. Она в очередной раз подтвердила то, что знают многие — ученые понятия не имеют, что провоцирует появление раковых клеток в организме. Но не стоит думать, что медицина застряла на одном месте.

Анастасия Заворотнюк. Фото
За Анастасию Заворотнюк переживают многие ее поклонники. Фото: globallookpress.

«Известен механизм образования раковой опухоли: клетки начинают неистово делиться и фактически создают колонии, которые пожирают и блокируют деятельность здоровых тканей. В основе лежит принцип экспонента, то есть деление раковых клеток в геометрической прогрессии. Также наблюдается феномен метастазирования, то есть распространение опухоли.

Когда опухоль блокирует функции органов, человек умирает. Если опухоль в мозгу, то блокируются жизненно важные центры мозга, если в легких — человек не может дышать, если это желудочно-кишечный тракт, то не может происходить переваривание пищи и синтез важных веществ и т.д.», — прокомментировала Марият Мухина.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, лечится от злокачественной опухоли головного мозга. Фото: globallookpress.

На вопрос о том, существуют ли способы лечения рака, врач ответила, что таких средств выделено очень много, но нет чего-то общего, что подойдет любому человеку при любой форме онкологии и на любой стадии.

«То есть мы можем констатировать, что пока у человечества нет лекарства от рака. Именно поэтому многочисленные и многомиллионные гранты, которые будут выплачены за лекарство, не израсходованы.

Скорее всего, онкология — это механизм самоликвидации. Ведь принцип раковой опухоли — экспонента — это принцип, по которому живет человечество. Рост валового продукта, благосостояние и т.д. заложен в нашей матрице, но зачем нам это благосостояние, когда мы теряем здоровье? Пока человечества в своей голове и образе жизни не откажется от паразитических потребностей, рак не победить», — добавила Мухина.

Самые распространенные теории образования раковых опухолей

Раз нет точных данных, которые бы дали гарантированно-точный перечень того, что вызывает рак, мы будет говорить о теориях. Марият Мухина поделилась самыми распространенными.

«Первая теория. Почему весь мир борется с папилломавирусом человека или вирусом герпеса? Потому что у 80% онкобольных находят эти вирусы. По этой теории, вирус внедряется в здоровую клетку, она мутирует.

Но у нас много мутирующих клеток с измененной структурой или ядром. Наша иммунная система патологическую клетку должна «съесть». Она занимается этим без выходных и перерывов на обед. Сбой в иммунной системе — то есть нарушение иммунитета — приводит к тому, что организм пропускает раковую клетку, не останавливает вовремя, что приводит к онкологии.

БОРИС КЛЮЕВ. Фото
АКТЕР БОРИС КЛЮЕВ борется с раком легких. Фото: ЭГ/КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА

Вторая теория. Теория про фактор свободных радикалов и канцерогенов. Канцерогены — это вещества, которые усиливают канцерогенез. Можно прямо сейчас выйти на Садовое кольцо, вдохнуть угарный газ и за 10 минут поймать тонну канцерогенов в виде смол, которые наши бабушки и дедушки не вдыхали за всю жизнь. А это молекулы-вампиры, которым не хватает электрона и они его «выдирают» из здоровой клетки. Ядро получает мутацию и начинает делиться.

Один из самых известных канцерогенов — акриламид. Он появятся во время жарки и содержится в большом количестве во все чипсах, картошке фри, жареных крылышках и т.д. По статистике, в странах мира, где молодежь очень любит фастфуд — США, Южная Корея и прочие — 10% населения в возрасте до 50 лет страдают от рака кишечника. Это происходит из-за того, что канцероген травмирует слизистую кишечника, что вызывает рак.

Анджелина Джоли. Фото
Анджелина Джоли удалила грудь для профилактики рака молочной железы. Фото: globallookpress.

Также к внешним факторам относят излучение и облучение. Например, человек, который часто летает на самолетах, подвержен этим факторам: он  проходит через несколько датчиков излучения на пунктах контроля в аэропортах, которое выявляет металлические предметы, что усиливает фон радиации и заставляют клетку мутировать.

Третья теория. Стрессы. Они играют большую роль в формировании опухолей нервной системы.

Четвертая теория. Алкоголь и никотин — это мутагены, которые люди добровольно употребляют. В данном случае, человек относится к единственному типу животных, которые сами себе покупают дихлофос. Ни один таракан не приобретет себе отраву. Буквально вчера в Минздраве РФ заявили, что ежедневно мужчина может употреблять 900 миллилитров пива, а у женщин допустимая норма — 2 бокала вина в день. Это шаг к полной алкоголизации населения и к развитию опухолей. Если на нервную систему больше влияет лучевое воздействие и стрессы, то на органы желудочно-кишечного тракта — алкоголь. Уже доказано, что средиземноморская диета имеет огромный процент рака поджелудочной железы, потому что они много пьют — вино, шампанское и т.д. Нет безвредного или полезного алкоголя.

Кайли Миноуг. Фото
Кайли Миноуг вылечилась от рака молочной железы. Фото: globallookpress.

Стоит отметить, что рак помолодел. У детей часто диагностируют опухоли нервных тканей и мозга, как доброкачественные, так и злокачественные. Это также связано с тем, что многие мамы курят до внутриутробного зачатия и пьют алкоголь во время беременности. Разумеется такие привычки напрямую влияют на нервную систему плода и на образование опухолей», — объяснила Марият.

«Уколы красоты» могут стать причиной рака?

Наравне с девушками, которые пропагандируют полный отказ от инъекций «молодости», существуют те, кто считает необходимым скрывать морщинки с помощью ботокса и филлеров. Такие инъекции могут стать причиной мутации клеток? Об этом портал Teleprogramma.pro поговорил с врачом-дерматологом Мариной Ерофеевой.

«Современные препараты безвредны, если на эти средства имеются протоколы безопасности. Исследованиями доказано, что они не вызывают ухудшения здоровья в виде онкологических заболеваний и даже аллергических реакций. Например, также гиалуроновая кислота синтезирована, как инсулин — гормон, который точно повторяет структуру инсулина человека.

Хью Джекман. Фото
Хью Джекман вылечился от рака кожи. Фото: globallookpress.

Хотя нельзя говорить о безопасности гиалуроновой кислоты, которая применялась в самом начале: ее добрали из животных, а это было чревато рисками. Чтобы обезопасить себя, нельзя использовать «паленые» китайские средства, которые не имеют сертификаты. Когда препарат не очищен, а соответственно некачественный, он может содержать канцерогены, соли металлов и всевозможные примеси. Сейчас в косметологии можно встретить гиалуроновую кислоту, которую колют лошадям в суставы. Цена 1,5 тысяч рублей за процедуру. Конечно, никому не известно, как себя поведет такая гиалуронка и не будет ли мутировать. Как отличить хороший препарат, от контрафакта? Выбирайте проверенных специалистов, спрашивайте сертификаты на препараты и не платите за инъекции, которые делают из-под полы в три раза дешевле рыночных цен.

Обратить внимание нужно не только на уколы, но и на косметику! Элитная косметика не использует мутагены — парабены и бензольные кислоты», — объяснила Марина Ерофеева.

Самый распространенный рак в России — рак кожи

Отдельно стоит изучить рак кожи, ведь именно это заболевание лидирует среди других форм онкологии в России. Причем лидирует с заметным отрывом. Марина Ерофеева рассказала о рисках и способах защиты.

«Первая причина рака кожи — генетическая предрасположенность. Чаще всего болеют люди со светлой кожей, те, чьи родственники болели раком кожи, имеющие в анамнезе рак кожи, злокачественные новообразования и люди с большим количеством папиллом и родинок. Вторая причина — ультрафиолетовое облучение или любое другое радиоактивное излучение. Другими словами люди, которые злоупотребляют загаром или посещают солярии, попадают в группу риска. Ультрафиолетовое облучение вызывает мутации в клетках кожи, превращая их в бесконечно делящиеся раковые клетки.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком кожи. Фото: globallookpress.

Для того, чтобы обезопасить себя, достаточно пользоваться всем известными средствами защиты — солнцезащитными кремами. Они бывают физической, химической или комбинированной зашиты.

Средства физической защиты содержат оксид цинка и диоксид титана. После душа или купания в море их нужно обновлять, потому что крем смывается водой. Химические средства поглощают ультрафиолетовое облучение, но они разлагаются под действием солнца. Даже если не купаться в море, бассейне или реке, такие крема под действием солнца разлагаются, то есть деактивируются в течение нескольких часов. Раз в пару часов их нужно смывать водой и наносить вновь. Обычно люди забывают об этом моменте — раз намазались и ушли на целый день под открытое солнце, а это приводит к получению дозы облучения», — подытожила врач-дерматолог.

А в какую теорию образования онкологических заболевания верите вы? И рассчитываете ли на то, что на нашем веку найдут лекарство от рака? 

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Заворотнюк, Сенчукова, Хворостовский: что чаще всего провоцирует развитие онкологии
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