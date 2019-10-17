«Я была пять лет в тюрьме»: Наргиз высказалась об уходе от Фадеева

По словам звездной исполнительницы, сейчас она находится в процессе становления.

Певица Наргиз Закирова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о недавней нашумевшей истории. Напомним, что исполнительница ушла от своего продюсера Максима Фадеева после пяти лет сотрудничества. Причем расставанию предшествовал громкий скандал. На данный момент звезде запрещено исполнять композиции, которые написал ей известный музыкант за пять лет сотрудничества.

«Мне вообще легко говорить обо всем. Просто не хочется. Сейчас все наполнено позитивом, хочется творить и созидать. Я в процессе становления. Старые песни я не могу петь. Мне запретили. Добавлю, что сохраняется определенный риск, что меня не примут зрители с моей новой музыкой», — заметила Наргиз Закирова.

больше по теме Наргиз со скандалом уволила слишком дорогого для нее звукорежиссера Певица объясняет это тем, что Владимир Губатов оскорблял членов команды и ее лично.

Во время эфира Довлатова напомнила, что один из мужей певицы несколько лет назад хотел нанять киллера, чтобы избавиться от артистки. Звезда сказала, что это неправда. На самом деле из колонии ей угрожал некий заключенный, который хотел таким способом выжать из нее деньги. При этом он как раз представлялся киллером, которого якобы заслал ее муж.

В конце этой истории Наргиз произнесла: «Я тоже пять лет была в тюрьме» Довлатова сделала большие глаза и спросила: «В какой?» Тут последовал неожиданный ответ: «В MALFA».