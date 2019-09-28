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Лиза Пескова высказалась в защиту студентов от насилия в вузах

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказала об инциденте, который произошел на ее глазах.

Лиза Пескова высказалась в защиту студентов от насилия в вузах
Лиза Пескова. фото: instagram.com/lisa_peskova/

Дмитрий Песков  счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. У них подрастает дочка Надежда, которая занимается балетом и фигурным катанием. Также у пресс-секретаря президента РФ есть старшая наследница Елизавета от прошлых отношений. Девушка активно ведет свой блог, где не боится рассуждать на разные темы и рассказывать о своем опыте обучения в России и заграницей. Как известно, до недавнего времени она жила и получала образование во Франции.

21-летняя наследница Пескова в своих постах часто поднимает проблемы студентов и образования в целом. Так она считает, что система преподавания иностранных языков не эффективна, и не только в нашей стране. При этом девушка уверена, что в современном мире владеть английским языком просто необходимо. А накануне Лиза вступилась за студентов, которые страдают от насилия в вузах. Она рассказала, как преподаватель, который не терпит опозданий, выгнал с пары девушку, опоздавшую всего на несколько минут.

За одногруппницу заступился молодой человек.

«По мнению нашего одногруппника, манера, в которой преподаватель указал опоздавшей на то, что ей следует покинуть аудиторию, „едва ли вписывается в рамки этических норм, соответствующих высокому статусу научно-педагогического работника“. Между преподавателем и студентом начался спор, в котором в итоге последний, действительно переборщил, перейдя на личности», — поведала Пескова.

Она отметила, что тоже вступилась бы за девушку, если бы была тогда была на паре. Выяснилось, что смелый парень ранее учился во Франции. По словам Лизы, там детей еще в школе учат, чтобы они вступали в дискуссии с преподавателями. Она уверена, что каждый имеет право отстаивать свое мнение. Там нормально, если человек пытается объяснить, почему поступил так, а не иначе. При этом девушка отметила, что дисциплина во время занятий должна присутствовать, но и студент должен быть защищен от всех форм физического и морального насилия, а также — оскорбления личности.

А вы согласны с позицией Песковой?

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Лиза Пескова высказалась в защиту студентов от насилия в вузах
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