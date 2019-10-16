Беда для пассажиров «Победы»: лоукостер поднимает цены на 40%

Популярнейший российский лоукостер «Победа», услугами которого пользуются не только любители эконом-класса, но и звезды, в ближайшее время будет вынужден повысить цены на билеты в Россию из других стран, включив в их стоимость на регистрацию пассажиров в аэропортах.

Напомним, около года назад «Победа» для того, чтобы не повышать стоимость билетов из-за роста цен на топливо, ввела новые правила регистрации в зарубежных аэропортах. Перед тем, как лететь в Россию, пассажиры должны были в установленный срок пройти электронную регистрацию на сайте pobeda.aero.

За день до вылета авиакомпания присылала своему клиенту письмо с напоминанием, чтобы он не забыл зарегистрироваться. И тем не менее, находились забывчивые люди и за эту забывчивость им приходилось доплачивать – регистрация на рейс непосредственно в аэропорту стоила 25 евро.

Аналогичные правила, кстати, действуют и у европейских авиакомпаний, вот только стоимость регистрации в аэропорту там гораздо выше. К примеру, купив за 20 евро билет лоукостера Ryanair и позабыв об электронной регистрации, вы может оставить в аэропорту еще примерно 100 евро.

После того, как Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать плату за регистрацию на стойках, компании придется включить те самые 25 евро в цену билетов. Особенно неприятен тот факт, что это коснется всех пассажиров, включая тех, кто с удовольствием регистрировался онлайн, не желая переплачивать.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. И мера, на которую мы вынуждены пойти по решению суда, убивает эту философию», — с сожалением констатировал гендиректор дочки «Аэрофлота» Андрей Калмыков.

Уже известно, что стоимость билетов вырастет с 28 октября. 25 по действующему курсу Центробанка – это примерно 1800 рублей, что составляет около 40% от средней цены билета на рейс «Победы».