НОВОСТИ

Беда для пассажиров «Победы»: лоукостер поднимает цены на 40%

Поводом для таких мер стало решение суда, принятое из-за жалоб неэкономных клиентов.

Беда для пассажиров «Победы»: лоукостер поднимает цены на 40%
"Победа" вынуждена поднять цены. Фото: Instagram / @pobeda_aero

Популярнейший российский лоукостер «Победа», услугами которого пользуются не только любители эконом-класса, но и звезды, в ближайшее время будет вынужден повысить цены на билеты в Россию из других стран, включив в их стоимость на регистрацию пассажиров в аэропортах.

Напомним, около года назад «Победа» для того, чтобы не повышать стоимость билетов из-за роста цен на топливо, ввела новые правила регистрации в зарубежных аэропортах. Перед тем, как лететь в Россию, пассажиры должны были в установленный срок пройти электронную регистрацию на сайте pobeda.aero.

За день до вылета авиакомпания присылала своему клиенту письмо с напоминанием, чтобы он не забыл зарегистрироваться. И тем не менее, находились забывчивые люди и за эту забывчивость им приходилось доплачивать – регистрация на рейс непосредственно в аэропорту стоила 25 евро.

Аналогичные правила, кстати, действуют и у европейских авиакомпаний, вот только стоимость регистрации в аэропорту там гораздо выше. К примеру, купив за 20 евро билет лоукостера Ryanair и позабыв об электронной регистрации, вы может оставить в аэропорту еще примерно 100 евро.

После того, как Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать плату за регистрацию на стойках, компании придется включить те самые 25 евро в цену билетов. Особенно неприятен тот факт, что это коснется всех пассажиров, включая тех, кто с удовольствием регистрировался онлайн, не желая переплачивать.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. И мера, на которую мы вынуждены пойти по решению суда, убивает эту философию», — с сожалением констатировал гендиректор дочки «Аэрофлота» Андрей Калмыков.

Уже известно, что стоимость билетов вырастет с 28 октября. 25 по действующему курсу Центробанка – это примерно 1800 рублей, что составляет около 40% от средней цены билета на рейс «Победы».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

авиакомпания "Аэрофлот"Лоукостер "Победа"путешествиясамолетытуризм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Беда для пассажиров «Победы»: лоукостер поднимает цены на 40%
Интересно?
Поделись с друзьями: