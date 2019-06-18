В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг

Представитель авиакомпании S7 объяснил, почему самолёт, следовавший из болгарской Варны в Москву, ушел на второй круг. По его словам, никаких неисправностей у лайнера не было. Решение о заходе на второй круг было принято пилотом. Напомним, что на борту вместе с детьми находился Филипп Киркоров.

При этом в авиакомпании отметили, что жесткой посадки не было. В авиакомпании подчеркнули, что заход на второй круг вовсе не означает, что самолет неисправен. Пилот может принять такое решение самостоятельно, если посчитает нужным.

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Ранее Филипп Киркоров заявил, что лайнер, на котором он летел, уже коснулся земли, как вдруг резко стал набирать высоту. Все пассажиры воздушного судна сильно разволновались. В итоге посадка прошла успешно, сообщает портал rns.online. Представитель Киркорова заверила Teleprogramma.pro, что артист и его дети чувствуют себя хорошо. Певец готовится к премьере клипа.

Филипп Киркоров возвращался из Варны в Москву. Интересно, что несколько часов назад он размещал в соцсетях видео, как садится в самолет. Певец летел вместе с детьми. Отметим, что днем 18 июня Киркоров с детьми поздравили с днем рождения юмориста Максима Галкина.