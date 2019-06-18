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В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг

Решение о повторном заходе при посадке принял пилот.

В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг
Киркоров угодил в неприятную ситуацию на борту лайнера/globallookpress.com

Представитель авиакомпании S7 объяснил, почему самолёт, следовавший из болгарской Варны в Москву, ушел на второй круг. По его словам, никаких неисправностей у лайнера не было. Решение о заходе на второй круг было принято пилотом. Напомним, что на борту вместе с детьми находился Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров, Варна, Москва, Аварийная посадка
Киркоров находился в самолете вместе с детьми/globallookpress.com

При этом в авиакомпании отметили, что жесткой посадки не было. В авиакомпании подчеркнули, что заход на второй круг вовсе не означает, что самолет неисправен. Пилот может принять такое решение самостоятельно, если посчитает нужным.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что лайнер, на котором он летел, уже коснулся земли, как вдруг резко стал набирать высоту. Все пассажиры воздушного судна сильно разволновались. В итоге посадка прошла успешно, сообщает портал rns.online. Представитель Киркорова заверила Teleprogramma.pro, что артист и его дети чувствуют себя хорошо. Певец готовится к премьере клипа.

Филипп Киркоров возвращался из Варны в Москву. Интересно, что несколько часов назад он размещал в соцсетях видео, как садится в самолет. Певец летел вместе с детьми. Отметим, что днем 18 июня Киркоров с детьми поздравили с днем рождения юмориста Максима Галкина.

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Тэги:

Аварийная посадкаАлла-Виктория КиркороваВарнаМартин КиркоровМоскваФилипп Киркоров
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В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг
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