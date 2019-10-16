Зеленский подшутил над Собчак после истории с гречкой и котлетами

Известный телеведущий Михаил Зеленский подшутил над светской львицей Ксенией Собчак, которая несколько дней назад в Instagram опубликовала снимок, на котором она ест гречку с котлетами. Напомним, что тогда телеведущая решила посмеяться над продюсером Яной Рудковской, которая, как известно, любит похвастаться своими завтраками. Сейчас же светская львица сама стала предметом насмешек и троллинга.
В Instagram Ксения Собчак опубликовала видеозапись, на которой она выступает перед слушателями Высшей школы «Останкино». На кадрах можно увидеть полный зал людей. В основном это девушки, которые пришли послушать звезду.
Михаил Зеленский так представил светскую львицу. «Журналистка, телерадиоведущая. Женщина, любое замечание которой мужчины воспринимают, как комплимент. Человек, который предпочитает на завтрак гречку с котлетами – Ксения Собчак».
«Спасибо Высшей школе «Останкино», вы – классные», — сделала подпись Собчак, при этом не отреагировав на шутку Зеленского.