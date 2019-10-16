Зеленский подшутил над Собчак после истории с гречкой и котлетами

Известный телеведущий Михаил Зеленский подшутил над светской львицей Ксенией Собчак, которая несколько дней назад в Instagram опубликовала снимок, на котором она ест гречку с котлетами. Напомним, что тогда телеведущая решила посмеяться над продюсером Яной Рудковской, которая, как известно, любит похвастаться своими завтраками. Сейчас же светская львица сама стала предметом насмешек и троллинга.

В Instagram Ксения Собчак опубликовала видеозапись, на которой она выступает перед слушателями Высшей школы «Останкино». На кадрах можно увидеть полный зал людей. В основном это девушки, которые пришли послушать звезду.

больше по теме Собчак предложила вынести из дома Рудковской канделябр и столовое серебро Светская львица на протяжении всего вечера подшучивала над продюсером.

Михаил Зеленский так представил светскую львицу. «Журналистка, телерадиоведущая. Женщина, любое замечание которой мужчины воспринимают, как комплимент. Человек, который предпочитает на завтрак гречку с котлетами – Ксения Собчак».

«Спасибо Высшей школе «Останкино», вы – классные», — сделала подпись Собчак, при этом не отреагировав на шутку Зеленского.