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Зеленский подшутил над Собчак после истории с гречкой и котлетами

Светская львица побывала в Высшей школе «Останкино», где поделилась своими телевизионными секретами.

Зеленский подшутил над Собчак после истории с гречкой и котлетами
Зеленский посмеялся над Собчак/globallookpress.com

Известный телеведущий Михаил Зеленский подшутил над светской львицей Ксенией Собчак, которая несколько дней назад в Instagram опубликовала снимок, на котором она ест гречку с котлетами. Напомним, что тогда телеведущая решила посмеяться над продюсером Яной Рудковской, которая, как известно, любит похвастаться своими завтраками. Сейчас же светская львица сама стала предметом насмешек и троллинга.

В Instagram Ксения Собчак опубликовала видеозапись, на которой она выступает перед слушателями Высшей школы «Останкино». На кадрах можно увидеть полный зал людей. В основном это девушки, которые пришли послушать звезду.

Михаил Зеленский так представил светскую львицу. «Журналистка, телерадиоведущая. Женщина, любое замечание которой мужчины воспринимают, как комплимент. Человек, который предпочитает на завтрак гречку с котлетами – Ксения Собчак».

«Спасибо Высшей школе «Останкино», вы – классные», — сделала подпись Собчак, при этом не отреагировав на шутку Зеленского.

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Тэги:

Ксения СобчакМихаил ЗеленскийЯна Рудковская
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Зеленский подшутил над Собчак после истории с гречкой и котлетами
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