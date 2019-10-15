Купивший клуб Баста получил звание « русского Элтона Джона»

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал рэпера Басту «русским Элтоном Джоном». Дело вовсе не в творчестве артиста, а в его недавнем бизнес-проекте. Исполнитель стал владельцем футбольного клуба «СКА», а Элтоном Джоном является собственником команды «Уотфорд».

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Василий Уткин усмотрел в данном событии параллели и сравнил россиянина с мировой звездой. Тем не менее, комментатор искренне недоумевает для чего Вакуленко (настоящая фамилия рэпера) приобрел спортивный клуб, ведь он вряд ли соберется перебраться в Ростов, откуда «родом» «СКА».

«Зачем иметь команду, на которую не смотришь?», — рассуждает Уткн.

Тем не менее, он верит в бизнес-проект Басты и не сомневается, что новый владелец «выстроить бизнес».

В планах у Вакуленко не только развитие команды, но и кузница кадров. Он хочет добиться того, чтобы в ФК воспитывали своих игроков.

Кстати, артист уже закрыл все долги команды и выделил на развитие игроков 10 миллионов рублей из собственных средств, сообщает сайт Радио «КП».