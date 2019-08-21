На кастинге нового сезона «Битвы экстрасенсов» произошла драка

Телевизионщики вовсю готовят к началу очередной сезон популярного шоу «Битва экстрасенсов». Не так давно состоялся кастинг участников, на который приехали без малого 300 человек, и без скандалов не обошлось.

Стоя в очереди на улице в ожидании своего испытания, потенциальные участники шоу развлекались, как могли. Кто-то предлагал бесплатно погадать прохожим, объясняя это тем, что во время просмотра им это зачтется.

Перед ширмой у входа в помещение режиссер диктует, что делать экстрасенсам. Маги и экстрасенсы выполняют все, не переча, хотя сами сильно нервничают. В один из моментов эмоции выплескиваются наружу – потенциальные участники шоу затеяли скандал.

Один из магов заметил, что у его конкурентки нет одного зуба и во всеуслышание объявил об этом. Обиженная дама накинулась на мужчину.

«А у тебя маленький член! Покажи мне его! Что тебе мой зуб дался? Ты на свой член посмотри – у тебя его вообще нет!», — кричала женщина сопернику неславянской внешности.

Пока даму успокаивали, она заскочила на другого мужчину и укусила его за щеку, пишет «Собеседник».