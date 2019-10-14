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Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой

Кроме того, артист признался, что с годами стал менее влюбчивым.

Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой
СЕРГЕЙ ШНУРОВ/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BU82UIZLMBJ/

Весьма неожиданным гостей программы канала Россия 24 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». На вопросы журналистки ответил лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, рассказавший о своей группе, а также о знакомстве со своей очередной супругой. А Ольга Абрамова, кстати, уже третья по счету жена музыканта. Она – выпускница МГУ, родом из Екатеринбурга, моложе мужа почти на 20 лет. По словам Шнурова, девушка его сразу очаровала.

«Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования», — отмечает артист.

Напомним, Шнуров почти никогда не был один. С первой женой – Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте. В студенческой семье родилась дочь Серафима. Следующей избранницей стала Светлана Костицына – музыкальный менеджер. Даже после расставания со Шнуровым она продолжала заниматься организацией концертов «Ленинграда». От этих отношений есть сын Аполлон. Затем был роман с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на тот момент было 15 лет. Их отношения продлились почти пять лет.

Самый длительный и, как всем казалось, самый крепкий, был у Сергея с журналисткой Матильдой Мозговой. Пара даже обвенчалась в церкви. Но в прошлом году спустя 11 лет отношений развелись.

Ведущая поинтересовалась, считает ли Сергей себя влюбчивым человеком. Шнуров отмечает, что с годами, скорее всего, стал менее влюбчивым, но это нормальные, гормональные изменения. А вот если бы 90-летний старичок был бы влюбчивым, но с большой долей вероятности он был бы маньяком. Музыкант напомнил, что ему 46 лет. И если бы в этом возрасте он вел себя, как в 20 лет, это выглядело бы со стороны дико.

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Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой
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