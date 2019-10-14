«Росли, как плесень»: Шнуров рассказал о популярности «Ленинграда»

Известный музыкант Сергей Шнуров стал героем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале Россия 24, в котором откровенно рассказал о своей личной жизни, работе и творчестве. В частности, о его главном детище – группе «Ленинград», которая образовалась в 14 января 1997 года, которая быстро стала популярной и народно любимой благодаря, конечно, скандалам и эпатажу, но и искренности.

«Я популярен, но резкого перехода не было. Все было постепенно, мы росли сами собой, как сорняк, плесень, распространялись перезаписями дисков, кассет», — рассказывает Шнуров.

Музыкант признается, что сегодня молодому исполнителю, если он, конечно, талант, пробиться проще, и он мгновенно становится общим местом благодаря интернету.

«Другое дело, что скорость жизни взрывной волны такой популярности короткий. Нужно постоянно что-то делать, чтобы о звезде не забывали», — отмечает Сергей.

Сейчас, в российской музыке, считает артист, конкуренция выше, но и заметно быстрее происходит смена стилей, имен, звуков, тем, модности. Самому Сергею все это напоминает мелькание.

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Напомним, в этом же интервью лидер группировки «Ленинград» признался, что в его песнях не так много мата, как может показаться.