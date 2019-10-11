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Сергей Лазарев позволил себе проснуться без будильника

Так певец вознаградил себя за тяжелый ночной переезд.

Сергей Лазарев позволил себе проснуться без будильника
Сергей Лазарев побаловал себя сном до обеда ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Сергей Лазарев поделился с подписчиками снимком, сделанным в постели. Артист признался, что впервые за долгое время смог позволить себе хорошенько выспаться.

Снимок был опубликован почти в полдень и, судя по довольному лицу Сергея, вставать из постели он пока не собирается. Затяжным подъемом Лазарев вознаградил себя за утомительный ночной переезд из Тулы в Рязань.

«Доброе сонное утро… за ночной переезд из Тулы в Рязань вознагражден спокойным и долгим сном с подъёмом без будильника!! А вы во сколько обычно просыпаетесь?» — интересуется звезда.

Многие подписчики ответили на вопрос кумира и оказалось, что среди тех, кто любит творчество Сергея в основном жаворонки.

Кстати, в Рязань Лазарев прибыл не просто так, там он даст большой концерт в рамках «N-tour»

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Сергей Лазарев позволил себе проснуться без будильника
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