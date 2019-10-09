Сергей Лазарев показал видео с сыном в бассейне

«Пловцы-прыгуны-Синхронисты…» — так Сергей Лазарев описал новое видео, которое он разместил в своем Instagram. В ролике певец находится в открытом бассейне вместе с сыном Никитой. Мальчик с радостью раз за разом прыгает в воду, когда отец кричит ему: «И, раз!» После этого отец и сын продолжают вместе плавать в бассейне.

«Немного воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите», — написал Лазарев рядом с роликом. Он отметил, что видео сделано в одном из популярных отелей Греции.

Напомним, недавно стало известно, что у Сергея родилась дочь. В течение года он скрывал этот факт от общественности. Участвуя в программе «Секрет на миллион», певец рассказал, что его дочь зовут Анна. Как он отметил, у обоих его детей одна и та же биологическая мать, хотя выносили их разные женщины.