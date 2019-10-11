Умерла вдова Анатолия Папанова

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Московском академическом театре сатиры сообщает о том, что на 96-м году жизни скончалась актриса Надежде Каратаева, вдова знаменитого Анатолия Папанова.

Звезда советского кино более 60 лет проработала на сцене этого театра. Там она сыграла больше 10 ролей. В свое время Каратаева окончила ГИТИС, а в годы войны работала в санитарном поезде. В фильмографии Надежды Каратаевой 21 фильм, среди них «Лабиринт», «Совесть», «Ревизор».

Напомним, еще накануне днем артистка попала в реанимацию. И даже появились слухи о том, что актриса ушла из жизни. Но дочь артистки информацию, появившуюся в прессе, не подтвердила.