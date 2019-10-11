НОВОСТИ

Умерла вдова Анатолия Папанова

Актрисе Надежде Каратаевой было 95 лет.

Умерла вдова Анатолия Папанова
Надежда Каратаева. Фото: кадр из программы

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Московском академическом театре сатиры сообщает о том, что на 96-м году жизни скончалась актриса Надежде Каратаева, вдова знаменитого Анатолия Папанова.

Звезда советского кино более 60 лет проработала на сцене этого театра. Там она сыграла больше 10 ролей. В свое время Каратаева окончила ГИТИС, а в годы войны работала в санитарном поезде. В фильмографии Надежды Каратаевой 21 фильм, среди них «Лабиринт», «Совесть», «Ревизор».

Напомним, еще накануне днем артистка попала в реанимацию. И даже появились слухи о том, что актриса ушла из жизни. Но дочь артистки информацию, появившуюся в прессе, не подтвердила.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вдовареанимацияумерла актрисаУмерла Надежда Каратаева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умерла вдова Анатолия Папанова
Интересно?
Поделись с друзьями: