Дочь Папанова опровергла слухи о смерти находящейся в реанимации матери

Ранее некоторые СМИ распространили информцию о том, что вдова Папанова Надежда Каратаева якобы скончалась в «скорой» по дороге в больницу. К счастью, это не подтвердилось.

«Мама жива! Она в реанимации», — сообщила порталу Teleprogramma.pro дочь актера Анатолия Папанова Елена Папанова довольно встревоженным голосом. Ссылаясь на занятость, актриса отказалась пока от дальнейших комментариев.

По данным телеграм-канала 112, Каратаева тяжело болеет пневмонией, дома ей стало плохо и близкие отправились с 95-летней актрисой в больницу оказывать экстренную помощь.

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Надежда Юрьевна Каратаева имеет звание заслуженной артистки России и ветерана Великой Отечественной войны. Она служила в театре с 1950 года по 2014 год. Долгое время работала на одной сцене Московского академического театра сатиры вместе со своим мужем Анатолием Папановым. Их дочери Папановой Елене 64 года, она тоже служит актрисой.