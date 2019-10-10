Джаред Лето потерял голову, с которой ходил на Met Gala

Музыкант признался, что он никого из своих звездных коллег в краже не подозревает.

47-летний вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето недавно пообщался с журналистами издания GQ, в котором признался, что после блистательного и фееричного появления на бале института костюма Met Gala, куда он пришел с муляжом своей собственной головы, эту самую голову он потерял.

Где именно он оставил арт-объект, по словам звезды, он даже не помнит. И уж совсем не может Джаред предположить, что голову мог прихватить с собой кто-то из других знаменитостей. Так что Лето призвал фанатов через издание вернуть муляж в ближайший магазин Gucci.

Напомним, нетак давно музыкант ответил на флешмоб россиян, устроенный по подсказке юмориста Гарика Харламова. Он призвал подписчиков написать Джераду в комментариях и попросить лето не уходить. На удивление и к восторгу аудитории Лето ответил российским поклонникам. В одном из своих постов он поделился снимком в майке-алкоголичке с надписью ««Лето еще не закончилось».