«У меня есть все»: Соловьев похвастался элитной недвижимостью за границей

Телеведущий Владимир Соловьев заявил журналисту КП, что у него есть все, о чем только можно мечтать. Даже сложно представить, чтобы он мог кому-то позавидовать.

Свое приличное состояние Соловьев заработал еще в лихие 90-е. «Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все», — сказал он. Журналист похвастался, что имеет элитную недвижимость в Италии и Подмосковье. И сегодняшняя деятельность на «России-1» дает ему неплохой заработок.

Но это не главное – важно, что работа приносит ему глубокое моральное удовлетворение. Кроме того, Владимира Соловьева окружают люди, которых он любит, и которые любят его. Поэтому, когда журналист «КП» задал ему вопрос о возмодной зависти Дудю, телеведущий ответил категорично: «Это же было бы смешно. Вообще, чему завидовать?».