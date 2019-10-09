«Ваня — остроумный человек»: Соловьев ответил на колкости Урганта

Телеведущий решил не опускаться до спора со звездой.

Телезвезды Владимир Соловьев и Иван Ургант частенько обмениваются колкостями, пишет КП. Журналист издания спросил ведущего канала «Россия-1», что он чувствует по отношению к своему оппоненту.

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Соловьев заявил, что хорошо относится к Ивану, назвав его тонким, замечательным, остроумным и веселым человеком.

«Если ему для того, чтобы немножечко раскрутиться и поднять рейтинг, необходимо что-нибудь бросить в мою сторону, — пусть кидает. Я всегда рад помочь коллегам», — сказал Владимир Соловьев.

По словам журналиста, между Первым каналом и «Россией-1» нет никаких скрытых войн и «терок». Соловьев заверил, что он в принципе не обидчивый человек.

Напомним, ранее мы писали, как Иван Ургант пригласил на свое шоу Михаила Боярского, но так и не решился спросить у него про инцидент с парковкой. По словам ведущего, он отлично знает район Питера, где засветился актер. И самого артиста тоже.

Иван уверен, что Боярский не мог бы поступить непорядочно и без веских причин бросить машину посреди проезжей части на встречке.