Леонид Громов послушал совета Серебрякова и развелся с женой

Как сказал актер, он был охламоном, а она - очень прилежной студенткой.

Актер Леонид Громов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему распался его брак с известной актрисой, заслуженной артисткой России Татьяной Аугшкап. У пары родился сын Иван, но это не спасло их отношения от развода.

«Я на курсе в ГИТИСе встретил первую жену. Решили через какое-то время с Таней расписаться. Я был охламоном, а она прилежной девушкой. Мы были очень нацелены на служение в театре. Таня была одной из лучших учениц на нашем курсе. Уже спустя много лет накануне разрыва жена мне говорила, что я бешусь, что она заслуженная артистка, а я нет», – заявил Леонид Громов.

При этом сам он отметил, что супруге никогда не завидовал. «Она была для меня неудобная артистка. Не могли мы порой играть вместе. А потом она начала жаловаться на тяжелое финансовое положение. Я как раз ушел из театра», — заявил актер.

Дальше жизнь с супругой для Громова превратилась в сущий ад. «У нас стали собираться компании. А жена вдруг заявила, что я пью. Мне говорили: «Ты не работаешь, ты ушел из театра – значит ты алкоголик», – заявил Леонид Громов. Он также добавил, что однажды свидетелем семейного скандала стал известный актер Алексей Серебряков. Он предложил ему переехать от жены, и актер согласился.