Леонид Громов покинул «Ленком» после тяжелого разговора с Захаровым

По словам актера, из легендарного театра ему нужно было уходить раньше.

Актер и звезда сериала «Восьмидесятые» Леонид Громов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, что ему пришлось уйти из легендарного театра «Ленком».

«Из «Ленкома» надо было уходить, вообще-то, раньше. Не хватило тогда ни духа, ни мозгов. Вообще не хватило. Я считал, что нахожусь в уникальном театре. Мы провалили там спектакль по роману Астафьева «Царь-рыба». Мы проиграли спектакль в один день три раза. И после этого в одночасье он был снят», — заявил Леонид Громов.

По словам актера, спектакль у них действительно не получился и это было чудовищно. «Вот надо было уходить тогда. А я удрал из театра с третьего раза, потому что на каких-то гастролях меня вызвал в кабинет Захаров и стал говорить. Ну как я мог отнестись. Вот сидит в белой одежде седовласый мудрый человек и говорит мне, что я комический актер. «Комик приходит с возрастом. Все, кого я знал были в возрасте смешными актёрами. Может, вам подождать», — сказал мне тогда Захаров.

Как добавил актер, он был недоволен собой, жесткими словами мэтра и в итоге покинул театр. Причем на дворе были тяжелые девяностые годы, а он, по сути, остался без работы.