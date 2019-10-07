«Улучшать его уже поздно»: Дапкунайте высказалась о своем характере

56-летняя актриса не скрывает: появление ребенка подводит к планомерной перезагрузке всех способностей и мышления.

Литовская актриса воспитывает сына Алекса. Наследник Ингеборги Дапкунайте появился на свет в 2017 году. А сама знаменитость стала мамой в 54 года. Артистка редко рассказывает о личной жизни. С третьим мужем Дмитрием Ямпольским она развелась еще два года назад. Все свободное время Ингеборга уделяет маленькому сыну, не оставляя при этом и благотворительность.

В недавнем интервью, рассуждая о своем характере, Дапкунайте заявила, в сегодняшних реалиях было трудно как-то улучшить собственные способности, но благодаря тому, что у нее есть ребенок — она старается саморазвиваться, включая функцию перезагрузки мыслей и поступков. С рождением Алекса — актриса научилась проявлять терпение в самых непростых моментах.

«Улучшать его уже поздно… Надо развивать, например, терпение», — отметила Ингеборга, говоря о своем характере.

По словам знаменитости, она счастлива только потому, что рядом есть ее сын. И ради него она готова учиться, познавать что-то новое, открывать новые грани уже изведанного, пишет «Домашний очаг».