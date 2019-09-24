56-летняя Ингеборга Дапкунайте села в пачке на шпагат

Ингеборге Дапкунайте, которой исполнилось 56 лет, никто не дает ее реальный возраст. Должный уход за собой и занятия спортом позволяют ей выглядеть максимум на 40 лет. Впрочем, молода актриса не только телом, но и душой. В работе она проявляет завидный задор и не боится пусть и небольших, но все же приключений.

О необычном опыте в своей жизни звезда не так давно рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, а также поклонники таланта Дапкунайте. Они показали несколько любопытных снимков из спектакля «Цирк», в котором Ингеборга и правда, как в цирке взлетала под потолок в балетной пачке и даже села на шпагат. Стоит ли удивляться, что снимок произвел в Сети настоящий фурор, а многочисленные поклонники оставляли восторженные комментарии под снимком.

Напомним, звезда не раз показывала, что стройная фигура достается ей не просто так. Дапкунайте тщательно работает над своим телом. В одной из своих предыдущих публикаций в Сети она показала, как выполняет сложное упражнение с подвесным ремнем TRX. Это приспособление является своего рода аналогом гимнастических колец, но позволяет задействовать больше групп мышц во время занятия.