НОВОСТИ

56-летняя Ингеборга Дапкунайте села в пачке на шпагат

Кадр из спектакля «Цирк» произвел в Сети фурор.

56-летняя Ингеборга Дапкунайте села в пачке на шпагат
Ингеборга Дапкунайте. Фото: globalloopress.com

Ингеборге Дапкунайте, которой исполнилось 56 лет, никто не дает ее реальный возраст. Должный уход за собой и занятия спортом позволяют ей выглядеть максимум на 40 лет. Впрочем, молода актриса не только телом, но и душой. В работе она проявляет завидный задор и не боится пусть и небольших, но все же приключений.

О необычном опыте в своей жизни звезда не так давно рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, а также поклонники таланта Дапкунайте. Они показали несколько любопытных снимков из спектакля «Цирк», в котором Ингеборга и правда, как в цирке взлетала под потолок в балетной пачке и даже села на шпагат. Стоит ли удивляться, что снимок произвел в Сети настоящий фурор, а многочисленные поклонники оставляли восторженные комментарии под снимком.

Напомним, звезда не раз показывала, что стройная фигура достается ей не просто так. Дапкунайте тщательно работает над своим телом. В одной из своих предыдущих публикаций в Сети она показала, как выполняет сложное упражнение с подвесным ремнем TRX. Это приспособление является своего рода аналогом гимнастических колец, но позволяет задействовать больше групп мышц во время занятия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаИнгеборга Дапкунайтеновый спектакльШпагат
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
56-летняя Ингеборга Дапкунайте села в пачке на шпагат
Интересно?
Поделись с друзьями: