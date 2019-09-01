КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Нельзя себя распускать»: Повалий раскрыла секрет стройности

Украинская исполнительница отказалась от мучного, как и балерина Анастасия Волочкова.

«Нельзя себя распускать»: Повалий раскрыла секрет стройности
Таисия Повалий (Фото: Globallookpress.com)

Повалий раскрыла секрет стройной фигуры. Украинская исполнительница посетовала на то, что занятия спортом не приносят ей желаемых результатов. По словам Таисии, после усиленных тренировок и физических нагрузок, ей сложно контролировать аппетит. Именно поэтому артистка вынуждена придерживаться строгой диеты. Как и балерина Анастасия Волочкова, певица отказалась от мучных изделий, хлеба, сладостей и даже мороженого.

«Иногда позволяю себе поджаренную картошечку на сале. Конечно, нужно вовремя остановиться… Нельзя себя распускать», — приводит tele.ru слова Таисии Повалий.

Ранее о своем питании рассказывала и Анастасия Волочкова. Знаменитость ест только легкие овощные супы, используя в качестве приправы острые красные перцы. Также артистка позволяет себе полакомиться листьями салата, баклажанной икрой, свежими овощами и сваренными вкрутую яйцами. В интервью с балериной ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что никогда не смогла бы отказаться от хлеба, это мучное изделие светская львица готова есть даже с макаронами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильТаисия Повалий

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Нельзя себя распускать»: Повалий раскрыла секрет стройности
Интересно?
Поделись с друзьями: