«Нельзя себя распускать»: Повалий раскрыла секрет стройности

Повалий раскрыла секрет стройной фигуры. Украинская исполнительница посетовала на то, что занятия спортом не приносят ей желаемых результатов. По словам Таисии, после усиленных тренировок и физических нагрузок, ей сложно контролировать аппетит. Именно поэтому артистка вынуждена придерживаться строгой диеты. Как и балерина Анастасия Волочкова, певица отказалась от мучных изделий, хлеба, сладостей и даже мороженого.

«Иногда позволяю себе поджаренную картошечку на сале. Конечно, нужно вовремя остановиться… Нельзя себя распускать», — приводит tele.ru слова Таисии Повалий.

Ранее о своем питании рассказывала и Анастасия Волочкова. Знаменитость ест только легкие овощные супы, используя в качестве приправы острые красные перцы. Также артистка позволяет себе полакомиться листьями салата, баклажанной икрой, свежими овощами и сваренными вкрутую яйцами. В интервью с балериной ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что никогда не смогла бы отказаться от хлеба, это мучное изделие светская львица готова есть даже с макаронами.