Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать

Пожилая женщина всегда поддерживала сына, но в день заключения брака с Дэвидом Фернишем превратилась в ворчливую хамку.

Певец и музыкант Элтон Джон спустя два года после смерти своей матери признался, что иногда с ней приходилось нелегко. К примеру, в день заключения акта их с Дэвидом Фернишем гражданского партнерства 21 декабря 2005 года Шейла Дуайт внезапно превратилась из заботливой матери в настоящую мегеру.

«Я был счастлив, как никогда в моей жизни. И вместе с тем, это был момент, когда моя мать казалась мне буйным социопатом», — вспоминает артист, слова которого приводит The Sun.

Причуды Шейлы начались, когда ее машина подъехала к дому ее сына в Виндзоре и она отказалась выходить из машины. Позже на церемонии влюбленные произносили свадебные клятвы, а она в это время громко болтала, явно пытаясь нарушить торжественность момента. Днем она не захотела присутствовать на праздничном ланче, а вечером на банкете была так груба с гостями, что супруга Оззи Осборна не выдержала и сказала молодожёну: «Я знаю, что она твоя мать, но мне хочется её убить».

Когда гости произносили тосты, она вздыхала и всячески демонстрировала, что происходящее ей не нравится, кажется скучным и глупым. Всё это странно, если учесть что нетрадиционная ориентация сына Шейлу Дуайт никогда не пугала. Сам Элтон в итоге решил, что всё дело было в материнской ревности.

«Она не могла справиться с мыслью о том, что пуповина будет окончательно перерезана, и ей было наплевать на все остальное, в том числе и на то, что я, наконец, обрел свое счастье», — сказал певец.

Напомним, отношения Элтона Джона и Дэвида Ферниша начались в 1993 году. В 2005-м они заключили брачный договор, а в 2014-м официально поженилась. У пары растут два сына, появившиеся на свет при помощи суррогатных матерей. Они признавались, что хотят еще детей, но мать Элтона этого уже не увидит — в 2017 году женщина скончалась на 91-м году жизни.