Элтон Джон раскритиковал российских прокатчиков за цензуру в фильме «Рокетмен»

Элтон Джон выступил с жесткой критикой российского прокатчика «Централ Партнершип». Британскому исполнителю не понравилось, что из биографического фильма «Рокетмен» вырезали любовные сцены между мужчинами и кадры с наркотиками.

Музыкант заявил, что цензура не согласована с продюсерами фильма и это привело к искажению содержания картины. По словам Элтона Джона, инцидент говорит о «разделении мира» и жестокости людей к однополым парам. При этом исполнитель отметил, что фильм «Богемская рапсодия» о рок-группе Queen не подвергался российскими прокатчиками такой цензуре.

«Мне очень грустно из-за этой ситуации. Но есть и другой вариант. Если я захочу хочу посмотреть весь фильм, я буду смотреть его в интернете. Интересно, что из «Богемской рапсодии» не было удалено ни одной сцены, а в «Рокетмене» вырезали интересные моменты, я не согласен с этим», – написал Элтон Джон в Instagram.

В «Централ Парнершип» заявили, что некоторые кадры из фильма были вырезаны для того, чтобы лента соответствовала российскому законодательству.

Напомним, мюзикл «Рокетмен» посвящен Элтону Джону. Главную роль в картине исполнил Тэрон Эджертон. Из ленты удалены не только откровенные сцены, но и финальные титры, в которых сообщается, что музыкант все-таки встретил любовь и воспитывает с любимым мужчиной детей.