Создатели фильма о Децле с трудом завершили проект

Скоропостижная смерть Кирилла Толмацкого, скончавшегося после выступления в Ижевске, потрясла поклонников. В память о Децле 7 ноября выйдет посвященный ему биографический фильм «С закрытыми окнами».

Деньги на создание документальной картины собирали через краудфандинговую площадку. Как рассказал порталу Teleprogramma.pro режиссер проекта Роман Супер, он до последнего не был уверен, что необходимую сумму удастся собрать.

В итоге сделать это удалось, не пришлось даже искать дополнительных спонсоров. Но сложностей в работе над фильмом все равно оказалось достаточно. Роман признался: темп съемок был настолько высоким, что команде некогда бывало даже поесть.

«Сложно было все! От решения собирать деньги на производство до финального монтажа. Мы семь месяцев спали и ели меньше, чем нужно. И работали, как заведенные», – говорит режиссер.

Документальная лента «С закрытыми окнами» будет опубликована в Сети в открытом доступе. В беседе с нашим корреспондентом Супер подчеркнул, что постарался рассказать историю Децла исключительно честно и объективно.

Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля 2019 года. Артист отработал программу на частной вечеринке в Ижевске, после чего в гримерке ему стало плохо. Приехавшие на вызов медики не смогли помочь музыканту.

Многие были уверены, что Децл умер из-за передозировки наркотиков. Но запрещенных веществ в крови звезды девяностых не нашли. У него развилась острая сердечная недостаточность, обусловленная сердечно-сосудистым заболеванием.