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46-летняя Миронова обратилась к маме в день ее рождения

6 октября Екатерина Градова отмечает свое 73-летие.

46-летняя Миронова обратилась к маме в день ее рождения
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова в день рождения мамы — Екатерины Градовой — опубликовала в Instagram архивное фото из семейного альбома. Этот кадр был сделан почти сразу после того, как маленькую Машеньку принесли домой из роддома. На снимке возлюбленная ныне покойного Андрея Миронова держит на руках их общую дочь.

«Мамочка, родная моя, с Днем рождения! На этом фото мы с тобой после выписки из роддома! Сейчас спустя очень много лет я в похожей мизансцене, так же растерянно, немного блаженно — восхищенно улыбаюсь», — отметила актриса.

Знаменитость обратилась к Екатерине Георгиевне, заявив, что ее новорожденный внук очень торопился появиться на свет, чтобы успеть ко дню рождения бабушки. Напомним, что сына Теодора актриса родила в одной из греческих клиник. Мария призналась, что ее уже выписали из роддома, после чего она отправилась на минеральное озеро Вулиагмени.

Ни для кого не секрет, что эти роды стали для Мироновой вторыми, у нее есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов. Юноша, как и его именитый дедушка выбрал актерскую стезю.

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дети звездЗвездные детиМария Миронова
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46-летняя Миронова обратилась к маме в день ее рождения
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