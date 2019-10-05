НОВОСТИ

«Первая вылазка в мир»: 46-летнюю Миронову выписали из роддома

Актриса побывала на минеральном озере Вулиагмени.

«Первая вылазка в мир»: 46-летнюю Миронову выписали из роддома
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летнюю Марию Миронову выписали из роддома. Об этом новоиспеченная мамочка рассказала верным почитателям в Stories. Еще 30 сентября стало известно о том, что актриса родила второго ребенка в одной из греческих больниц. С медперсоналом и клиникой знаменитость определилась заранее.

Спустя пять дней после того, как дочь ныне покойного Андрея Миронова сообщила о прибавлении в семействе, она отправилась на минеральное озеро Вулиагмени. Артистка постепенно восстанавливает силы после родов, проводя время на свежем воздухе. Примечательно, что Мария не стала делиться с подписчиками подробностями о том, кто сопровождал ее в поездке и взяла ли она с собой новорожденного малыша.

Мария Миронова после родов восстанавливает силы на минеральном озере Вулиагмени (Фото: Instagram.com/mariya_mironova_actress)

«У меня сегодня первая вылазка в мир… на озеро!! Здесь какая-то полезная вода!! На самом деле, тут очень много русских. Погода великолепная. Начало октября, я уже переживала, что не застану солнышко… Но в этом году в Афинах погода не ветреная, спокойная. Пляжный сезон продолжается. Бабье лето!! И вот такая красота вокруг», — отметила Миронова.

Напомним, что эти роды стали для актрисы не первыми. У знаменитости есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов, как и его именитый дедушка, юноша выбрал актерскую профессию. Сын Марии сыграл одну из главных ролей в военной драме «Спасти Ленинград» вместе с экс-супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиМария Миронова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Первая вылазка в мир»: 46-летнюю Миронову выписали из роддома
Интересно?
Поделись с друзьями: