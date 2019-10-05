«Первая вылазка в мир»: 46-летнюю Миронову выписали из роддома

46-летнюю Марию Миронову выписали из роддома. Об этом новоиспеченная мамочка рассказала верным почитателям в Stories. Еще 30 сентября стало известно о том, что актриса родила второго ребенка в одной из греческих больниц. С медперсоналом и клиникой знаменитость определилась заранее.

Спустя пять дней после того, как дочь ныне покойного Андрея Миронова сообщила о прибавлении в семействе, она отправилась на минеральное озеро Вулиагмени. Артистка постепенно восстанавливает силы после родов, проводя время на свежем воздухе. Примечательно, что Мария не стала делиться с подписчиками подробностями о том, кто сопровождал ее в поездке и взяла ли она с собой новорожденного малыша.

«У меня сегодня первая вылазка в мир… на озеро!! Здесь какая-то полезная вода!! На самом деле, тут очень много русских. Погода великолепная. Начало октября, я уже переживала, что не застану солнышко… Но в этом году в Афинах погода не ветреная, спокойная. Пляжный сезон продолжается. Бабье лето!! И вот такая красота вокруг», — отметила Миронова.

Напомним, что эти роды стали для актрисы не первыми. У знаменитости есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов, как и его именитый дедушка, юноша выбрал актерскую профессию. Сын Марии сыграл одну из главных ролей в военной драме «Спасти Ленинград» вместе с экс-супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи.