НОВОСТИ

«Живем не тужим»: Толкалина с дочерью устроили фотосессию в одинаковых платьях

Актриса выглядит очень молодо рядом со своей совсем взрослой дочерью.

«Живем не тужим»: Толкалина с дочерью устроили фотосессию в одинаковых платьях
Фото:instagram.com/welcometomaria/

Мария Михалкова, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского в последнее время стала довольно популярной фигурой в медийном пространстве. Девушка рисует, создает одежду, делится с поклонниками рецептами полезных блюд.

В комментариях к постам Любови и Марии поклонники часто задают личные вопросы об их семейной жизни и отношениях. Видимо, вопросов накопилось уже достаточно и актриса с наследницей решили дать большое интервью.

Текст выйдет только на следующей неделе, но Толкалина и Михалкова уже анонсировали его и даже показали пару кадров из профессиональной фотосессии. На снимках мать и дочь одеты в одинаковые нежные кружевные платья миди. У Любови — бежевое, а у Марии — черное.

«Мы рассказываем с Марусей, как мы живем не тужим, справляемся со всем новым , что ворвалось в жизнь, немного откровенничаем и делимся тем, что еще никому не рассказывали. Прошу оценить нежность, эффектность, аристократизм и абсолютную универсальность выбранного нами для съемки кружева! » — написала в своем Instagram Толкалина.

Напомним, недавно стало известно, что избранник Михалковой сделал ей предложение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Живем не тужим»: Толкалина с дочерью устроили фотосессию в одинаковых платьях
Интересно?
Поделись с друзьями: