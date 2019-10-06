«Живем не тужим»: Толкалина с дочерью устроили фотосессию в одинаковых платьях

Актриса выглядит очень молодо рядом со своей совсем взрослой дочерью.

Мария Михалкова, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского в последнее время стала довольно популярной фигурой в медийном пространстве. Девушка рисует, создает одежду, делится с поклонниками рецептами полезных блюд.

В комментариях к постам Любови и Марии поклонники часто задают личные вопросы об их семейной жизни и отношениях. Видимо, вопросов накопилось уже достаточно и актриса с наследницей решили дать большое интервью.

Текст выйдет только на следующей неделе, но Толкалина и Михалкова уже анонсировали его и даже показали пару кадров из профессиональной фотосессии. На снимках мать и дочь одеты в одинаковые нежные кружевные платья миди. У Любови — бежевое, а у Марии — черное.

«Мы рассказываем с Марусей, как мы живем не тужим, справляемся со всем новым , что ворвалось в жизнь, немного откровенничаем и делимся тем, что еще никому не рассказывали. Прошу оценить нежность, эффектность, аристократизм и абсолютную универсальность выбранного нами для съемки кружева! » — написала в своем Instagram Толкалина.

Напомним, недавно стало известно, что избранник Михалковой сделал ей предложение.