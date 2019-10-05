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Дочь Толкалиной объявила о помолвке с возлюбленным

Молодой человек старше Марии Михалковой-Кончаловской на 8 лет.

Дочь Толкалиной объявила о помолвке с возлюбленным
Мария Михалкова-Кончаловская Фото: https://www.instagram.com/p/B2J7pY6Fpn6/

В жизни 18-летней дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Марии произошло важное событие. Ее возлюбленный, Никита Кузьмин, сделал ей предложение. Об этом девушка с радостью сообщила в блоге.

В Сети дочь Толкалиной опубликовала романтическое фото, на котором она находится в компании жениха. На снимке отчетливо видны кольца на безымянных пальцах молодых людей.

«Мне тут нашёптывают на ушко… Разное… интересное. Обмолвилась, что помолвлены», — заявила Мария Михалкова-Кончаловская.

Никита Кузьмин старше девушку на 8 лет. Он работает в сфере IT-технологий. Молодой человек – один из основателей крупной компании, которой теперь руководит. Нужно сказать, что Мария и Никита не первый год вместе. Но о личной жизни дочери Егора Кончаловского стало известно лишь весной.

Напомним, недавно Мария определилась, чем будет заниматься. Ранее она хотела стать продюсером, но затем от этой идеи отказалась и решила посвятить свою жизнь искусству. Для этого девушка минувшим летом переехала в Санкт-Петербург.

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Дочь Толкалиной объявила о помолвке с возлюбленным
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