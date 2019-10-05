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«Я решил дожить до 88-ми без маразма»: Александр Михайлов отметил юбилей

Звезда фильма «Любовь и голуби» встретил 75-летие в отличной физической форме.

«Я решил дожить до 88-ми без маразма»: Александр Михайлов отметил юбилей
Александр Михайлов. Кадр из фильма "Любовь и голуби"

5 октября Александру Михайлову исполнилось 75 лет. О своем возрасте актер говорит совершенно спокойно, ни на минуту не собираясь сбавлять обороты. В программе «Сегодня вечером» («Первый канал») он заявил: «Я планирую дожить до 88-ми без маразма, а там – как Бог даст».

Любопытно, что Александр Яковлевич родился со своей супругой Оксаной в один день. Она младше своего знаменитого мужа на 23 года. Вместе они живут уже 20 лет, а знакомы 35 лет. Более тесно они стали общаться после смерти первого мужа Оксаны Владимира Васильева.

В этот же день родилась и Инна Чурикова, которая много раз выходила с Михайловым на одну театральную сцену. По ее словам, она физически ощущала женскую энергию, которая шла из зала в адрес актера.

Народная артистка Галина Польских вспомнила в эфире, что в Александра Михайлова влюблялись абсолютно все женщины. Когда она его увидела в первый раз, то обомлела и просто потеряла дар речи – настолько красивым он ей показался.

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Александр МихайловЛюбовь и голубиФильм "Любовь и голуби"
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«Я решил дожить до 88-ми без маразма»: Александр Михайлов отметил юбилей
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